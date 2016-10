Lebte er noch, er wäre 2016 aus dem Feiern nicht rausgekommen. Mit Ausnahme freilich der Totenfeier; wer am 3. Januar 1946 gestorben ist, kann drei Tage später schlecht mittanzen. So wollen Sie mir nachsehen, dass ich behelfsweise Gustav Witts 150. Geburtstag am morgigen 29. Oktober zum Anlass nehme. Die Ernennung zum Titularprofessor vor hundert, zum außerordentlichen vor 95 oder die Pensionierung vor 85 Jahren hätten es ebensogut getan.

Carl Gustav Witt, heißt es, sei 1866 als Sohn des Fuhrunternehmers August Witt geboren worden. Mit »Fuhrherr, Eisenbahnstr. 12« lässt sich der Vater jedoch erst 1872 ins Adressbuch eintragen. Er landet drei Jahre später in der Schlesischen Straße 4, 1879 als Droschkenbesitzer in der Oppelner Straße 36 und zieht 1882 in die Oppelner 6, bevor er die nächsten acht Jahre die Eisenbahnstraße 38 angibt – das letzte Kreuzberger Domizil der Familie.

Im Schlesischen Viertel, dem heutigen Wrangelkiez, wo das Proletariat in unzumutba...