Kämpfende Tucumanos

Einen wunderschönen guten Morgen! Beim 7. Spieltag des Torneo de la Independencia, der Meisterschaft im Balltreten für Jungs der Primera División auf dem Territorium von Vizeweltmeister Argentinien, haben die einzigen beiden noch unbesiegten Teams Estudiantes de La Plata sowie die Newell’s Old Boys aus Rosario mit Auswärtssiegen ihr bis dato dominantes Turnierverhalten bestätigt. Von der »G5« der Silberländer stolperten sich Racing Club, River Plate und Independiente zu jeweils wenig überzeugenden 1:0-Arbeitssiegen.

In allen drei Matches wurde rasch klar, dass man mit dem Smoking nicht weit kommen würde, da musste also der gute alte Blaumann her. Den Roten Teufeln von Independiente gelang der Siegtreffer bei Temperley südlich von Buenos Aires gar erst in der Nachspielzeit. Präziser ausgedrückt war es Mittelfeldspieler Adrián Arregui, der sich als guter Gastgeber präsentierte und die Kugel nach einer Ecke in bester Mittelstürmermanier per Torpedokopfball un...