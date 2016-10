Blutgrätsche

Wenn es schon an der Spitze keine Überraschung gibt und Bayern auch gegen seinen alten Rivalen und Teilzeitangstgegner Gladbach 2:0 gewinnt, so dass die Münchner wie gewohnt einsam die Spitze besetzen, so ist wenigstens auf die Platzhalter dahinter kein Verlass. Wolfsburg steht mit sechs Punkten kurz vor den Abstiegsplätzen. Dieter Hecking, obwohl gegenüber seinem Arbeitgeber immer devot, wurde entlassen, und der neue Interimstrainer Valérien Ismaël, ein früherer Werder- und Bayern-Profi, scheint der Wolfsburger Leiche auch kein Leben einhauchen zu können. In Darmstadt, bei der Mannschaft mit dem niedrigsten Etat, verloren die zahnlosen Wölfe mit 3:1. VfL-Manager Klaus Allofs darf sich zumindest freuen, dass Mario Gomez mal wieder getroffen hat. Mit Roberto Mancini, André Villas-Boas oder Marc Wilmots strebt man eine »große Lösung« der Trainerfrage an, von der jeder weiß, dass sie grandios scheitern wird; weshalb man sich schon jetzt darauf freuen kann, w...