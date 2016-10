»Echte Bürgerbeteiligung gibt es noch nicht«

Die in Berlin möglichen Volksentscheide wollen Sie »retten« – und zwar per Abstimmung. Sie schlagen unter anderem vor, das nötige Quorum zu senken und die Bürger zu Wort kommen zu lassen, wenn die Stadtregierung ein per Referendum beschlossenes Gesetz ändern will. Knapp 60.000 gültige Unterschriften für die Vorlage haben Sie bereits gesammelt. Das wurde im August offiziell bestätigt. Seitdem lässt der Senat sich Zeit mit einer Stellungnahme zu Ihrem Gesetzentwurf. Es heißt, dieser müsse noch rechtlich geprüft werden. Was halten Sie davon?

Das ist eine taktische Verzögerung. Es gibt überhaupt keinen Grund, so lange zu prüfen. In unserer Gesetzesvorlage stehen nur Dinge, die es in anderen Bundesländern schon gibt. In Hamburg und Bremen beispielsweise ist das fakultative Referendum längst Praxis. Außerdem ist unser Entwurf dem Senat schon seit dem Frühjahr bekannt. Wieso kommt er erst jetzt auf die Idee, dass ein Gutachten oder eine Verfassungsklage eventuell...