Goodbye, America?

Wie kein philippinischer Präsident vor ihm hat der seit Ende Juni amtierende Rodrigo R. Duterte die Karten in der Außenpolitik seines Landes neu gemischt. Was die Menschenrechtslage betrifft, so ist die Situation verheerend. Bis heute sind annähernd 4.000 Opfer außergerichtlicher Hinrichtungen im von Duterte erklärten »Krieg gegen die Drogen« zu beklagen. Innenpolitisch gedenkt er, das Land von einem präsidialen in ein föderales System umzuwandeln, um so unter anderem den langjährigen Konflikt mit unterschiedlichen Widerstandsorganisationen der muslimischen Bevölkerung (Moros) zu deeskalieren. Zudem fand Anfang dieses Monats in der norwegischen Hauptstadt Oslo bereits die zweite Verhandlungsrunde im Friedensprozess mit dem linken Untergrundbündnis der Nationalen Demokratischen Front (NDFP) statt. Bündnispolitisch wagt der Präsident unterdessen einen Tabubruch – so hat er erklärt, das Verhältnis zur einstigen Kolonialmacht USA gänzlich neu bestimmen zu wol...