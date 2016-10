So viele Freunde möchte man auch haben. Lob von allen Seiten begleitet den kommenden Generalsekretär der Vereinten Nationen auf dem Weg ins Amt, das er nach seiner Bestätigung per Akklamation durch die UN-Vollversammlung am Donnerstag zum 1. Januar 2017 antreten wird. Die entscheidende Hürde hatte Guterres bereits eine Woche vorher genommen, als alle 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates für ihn votierten. Er löst den Südkoreaner Ban Ki Moon ab, der zwei blasse Amtszeiten an der Spitze der Organisation von 193 Staaten absolvierte.

Ob der mopplige Portugiese am Ruder der UNO auch politisch schwergewichtiger ist als sein Vorgänger, muss sich noch zeigen. Guterres hatte sich gegen zwölf weitere Kandidaten durchgesetzt. Darunter waren auch sieben Frauen. Zum neunten Mal in Folge seit Gründung des Völkerbundnachfolgers 1945 fiel die Wahl auf einen Mann an der Spitze. Durchbrochen wurde dabei auch das inoffizi...