Milliardengeschäfte durch Krieg

Die europäische Rüstungsindustrie frisst sich satt: Die von der NATO unter Führung der USA verursachten Kriege im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika nähren nicht nur deutsche und französische Konzerne – sie stellen gleichzeitig das Versuchsgelände, auf denen die neuesten und teuersten Waffensysteme unter realen Kampfbedingungen getestet werden können. Jüngste Verkaufserfolge für Frankreichs Flugzeugbauer Dassault Aviation, an dem auch Airbus mit 42 Prozent beteiligt ist, sind nicht zuletzt das Ergebnis des Einsatzes der im südfranzösischen Mérignac gefertigten Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ »Rafale« in Syrien und Libyen. Indien hat angekündigt, seine Luftwaffe mit 36 Maschinen von Dassault zu verstärken. Die schwäbische Waffenschmiede Heckler & Koch (Oberndorf/Neckar) wiederum festigt mit dem Verkauf von 100.000 Sturmgewehren an Paris die deutsch-französische Waffenbrüderschaft im Kampf um die Macht im Orient.

Schon im August letzten Jahres hat...