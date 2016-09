Merkel verteidigt Regierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Kurs der Bundesregierung festhalten. In der Generaldebatte des Bundestags über den Haushalt 2017 sprach Merkel am Mittwoch davon, dass es bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise große Fortschritte gegeben habe. »Die Situation heute ist um ein vielfaches besser als vor einem Jahr.« Zugleich versprach sie, Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen. »Die Menschen dürfen verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.« An alle Bundestagsparteien appellierte sie, gegen die AfD zusammenzuhalten.

Die Redner in der Haushaltsdebatte von CSU und SPD beließen es bei Sticheleien. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnte d...