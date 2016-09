Geschundene Körper

»Ich schreibe dir in deinem fünfzehnten Lebensjahr. Ich schreibe dir jetzt, denn dies ist das Jahr, in dem du gesehen hast, wie Eric Garner erwürgt wurde, weil er Zigaretten verkaufte, in dem du erlebt hast, dass Renisha Mc Bride erschossen wurde, weil sie Hilfe holen wollte, und dass John Crawford erschossen wurde, weil er durch ein Kaufhaus schlenderte.« Ta-Nehisi Coates notierte diese, an seinen Sohn Samori gerichteten Sätze 2014. Die Reihe durch Polizisten getöteter Schwarzer setzt sich bis in Gegenwart fort. Ein Ende ist nicht abzusehen.

»Zwischen mir und der Welt« heißt Coates’ vieldiskutierter Groß­essay. Der 1975 geborene und im Ghetto von Westbaltimore aufgewachsene Journalist und Korrespondent des Kultur- und Politikmagazins »The Atlantic« erzählt darin von afroamerikanischer Existenz in den USA. Er schlägt einen Bogen von der Zeit der Sklaverei bis in die Gegenwart. Das Buch, dessen Titel einem 1935 erschienenen Gedicht Richard Wrights namens »B...