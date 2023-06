Duo Yarawi (Tobias Thiele & Aruma Itzamaray)

RedHead Music

Tobias Thiele

Lateinamerika und speziell Kuba spielt für den Liederschreiber, Theatermusiker und Musikproduzenten Tobias Thiele eine wichtige Rolle. Seit seiner Kindheit reist er regelmäßig auf die größte Insel der Antillen und war u.a. in Chile, Mexiko und Perú. Er engagiert sich in politischen Organisationen und setzt sich über die Musik und Poesie Lateinamerikas mit der dortigen Lebensrealität auseinander. Seine Musik bewegt sich zwischen Welten,- zwischen Utopie und Realität, Traum und Wirklichkeit, Stillstand und Veränderung, Krieg und Frieden, Dir und Mir ...

1986 in Berlin-Friedrichshain geboren, arbeitet er seit 2004 als Studio-, Livemusiker, Produzent und Theatermusiker. Er komponierte, arrangierte und performte Musik für bisher sechs Theaterstücke. Er veröffentlichte 2016 sein Solo-Debütalbum „Unerhört“ und erhielt dafür 2017 den Förderpreis der Liederbestenliste. 2017 nahm er mit Unterstützung der Peter-Rohland-Stiftung sein zweites Album „Alles kann anders sein“ (2018) auf der Burg Waldeck auf. Während seines Aufenthaltes gewann er den Peter-Rohland-Singewettstreit und 2018 den „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“, der ihm auf dem Würzburger Lieder-Festival "Songs an einem Sommerabend" verliehen wurde. Er spielte Konzerte in Deutschland, Kuba, Österreich und Frankreich. Im Januar 2020 war er zu Gast auf Kuba beim Lieder-Festival „Longina“ in Santa Clara. Am 24. Dezember 2021 erschien sein drittes Studio-Album “Es brennt”, welches im Mai 2022 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Als Studiomusiker recordete er u.a. für Sido, Stefanie Heinzmann, Cassandra Steen, Damion Davis, Jetzt kommt Fargo, u.v.m.

Seit Dezember 2021 arbeitet er im Blue Lizard Recording Studio im Boitzenburger Land als Musikproduzent und ist an verschiedenen Produktionen beteiligt.

Zusammen mit der Chilenin Aruma Itzamaray ist Tobias Thiele im Duo Yarawi tätig. Die Gruppe bringt chilenische Gedichter und Lieder auf deutsche Bühnen.