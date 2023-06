RedHead Music

Calum Baird ist ein schottischer Singer-Songwriter, Musiker und künstlerischer Aktivist, der in seinen Liedern progressive und romantische Themen mit einem Folk-Stil verbindet, der unter anderem von Neil Young, Bob Dylan, Dick Gaughan, Phoebe Bridgers und Phil Ochs beeinflusst ist. Calums Musik beinhaltet eine große Auswahl an Instrumenten, die seine Musik in die Genres Indie-Folk/Folk-Rock führt.

Seit er seine Debüt-EP „Nothing to lose“ bei Folk Rag Records 2014 veröffentlichte, geht Calum seinen Weg, indem er die Bühnen mit einigen der bekanntesten schottischen Künstlern sowie internationalen Acts teilt. Dabei waren u.a.: Dick Gaughan, Attila the Stockbroker, Robb Johnson, Steve Mason (Betaband), Maeve Mackinnon, Kyle Falconer (of The View), The Jellyman’s Daughter, Andy Irvine (Irland), David Rovics (USA), Boikot (Spanien) und Banda Bassotti (Italien).

2015 schrieb und veröffentlichte Calum sein Debüt-Album „No Right Turn“. Dieses Album wurde 2016 zum schottischen Album des Jahres nominiert.

2016 spielte Calum außerdem zum ersten Mal in Berlin, bevor er auf Tour durch Schottland ging. Als Support von Kyle Falconer spielte er eine ausverkaufte Show in Linlithgow. Er spielte beim May Day Festival, beim Edinburgh Fringe Festival, beim BBC Castle Tent und im September 2016 in Lissabon, um beim 40. Jahrestag des legendären Festa do Avante zu spielen. Das Jahr rundete er ab, indem er die Single „I still believe in an alternative“ herausbrachte.

Im Februar 2017 wurde Calum nach Madrid eingeladen, wo er als Teil einer Gruppe aus dem Vereinigten Königreich zwei Shows vor 1.500 Leuten beim Rivas-Rock-Festival spielte, bei dem des achtzigsten Jahrestags der Schlacht am Jarama (Spanischer Bürgerkrieg) gedacht wurde. Am Wochenende darauf spielte Calum beim Liederpodium des Festivals Musik und Politik in Berlin, als erster Schotte seit 1980. Am folgenden 2. März war er in Barcelona beim 31. Barnasants Festival im Harlem Jazz Club -- als erster Schotte, der dort jemals spielte.

Am 5. Juni spielte er den Support von David Rovics (USA) bei seinem Konzert in Edinburgh, im Juli in London beim Kultur-Sanat-Festival und der Fiesta de Solidaridad von Cuba Sí in Berlin, zusammen mit der italienischen Ska-Punk-Band Banda Bassotti. Außerdem spielt er noch beim Festival of Socialism in Glasgow u.a. mit Meursault, Becci Wallace und Declan Welsh.

Die Liste der Konzerte, die er bis heute spielte und die er noch spielen wird, ist lang. Also können wir gespannt sein, was in Zukunft – und auf diesem Konzert für Víctor Jara – noch von Calum zu hören sein wird.