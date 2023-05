Ein Abend anlässlich von vier 50. Todestagen – Pablo Neruda, Victor Jara, Salvador Allende, Unidad Popular

Reuters Salvador Allende, chilenischer Präsident in Valparaiso, undatiert

Am 11. Mai fand die ausverkaufte Auftaktveranstaltung in der Maigalerie der jungen Welt statt.

Erinnert wurde an einen neuen Weg, der in drei großen Jahren, 1970 bis 1973, beschritten wurde. Einen friedlichen, parlamentarischen, unblutigen, den »chilenischen Weg«, auf dem zum ersten Mal in der Welt 1970 ein sozialistischer Präsident demokratisch gewählt wurde, der Arzt Dr. Salvador Allende.

Der Glaube an den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, ohne Zerschlagung der alten Strukturen, erwies sich als tödlich. 40.000 Chileninnen und Chilenen wurden Opfer der Pinochet-Diktatur. Folterer und Mörder wurden nicht bestraft.

Mit Gina Pietsch (Gesang) und Fabio Costa (Klavier).

Rezension zur Veranstaltung in der jungen Welt vom 13.05.23