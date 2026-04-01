Gewerkschafter geschockt über Schließung von Cityline
Frankfurt am Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat entsetzt auf die von Lufthansa angekündigte umgehende Schließung der bestreikten Regionalairline Cityline reagiert. »Wir sind erschüttert und schockiert über soviel Skrupellosigkeit«, sagte Tarifexperte Harry Jäger am Donnerstag. »Das ist offener Krieg gegen die eigenen Leute.«
Lufthansa hatte angekündigt, die Fluggesellschaft wegen Verlusten aufgrund des Arbeitskampfs und steigender Kerosinkosten ab Sonnabend aus dem Betrieb zu nehmen und Gespräche zu einem Sozialplan aufzunehmen. Mit UFO, die einen tariflichen Sozialplan gefordert hatte, will die Lufthansa hier allerdings nicht sprechen, sondern mit den Betriebsräten. (Reuters/jW)
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