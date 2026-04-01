Gewerkschafter geschockt über Schließung von Cityline

Foto: Andreas Arnold/dpa Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat das Kabinenpersonal der Lufthansa CityLine zu einen weiteren Streik aufgerufen (Kundgebung in Frankfurt am Main, 15. April)

Frankfurt am Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO ⁠hat entsetzt ⁠auf die von Lufthansa angekündigte umgehende Schließung der bestreikten ‌Regionalairline Cityline reagiert. »Wir sind erschüttert ‌und schockiert über soviel Skrupellosigkeit«, ⁠sagte Tarifexperte Harry Jäger ‌am Donnerstag. »Das ist ​offener Krieg gegen die eigenen Leute.«

Lufthansa hatte angekündigt, ‌die Fluggesellschaft wegen Verlusten aufgrund des ‌Arbeitskampfs ‌und ⁠steigender Kerosinkosten ⁠ab Sonnabend aus dem ⁠Betrieb zu ‌nehmen und Gespräche zu einem Sozialplan ⁠aufzunehmen. Mit UFO, die einen tariflichen Sozialplan gefordert hatte, will die Lufthansa ‌hier allerdings nicht sprechen, sondern mit den Betriebsräten. (Reuters/jW)