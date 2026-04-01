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Online Extra
16.04.2026, 15:45:11 / Kapital & Arbeit

Gewerkschafter geschockt über Schließung von Cityline

Festakt 100 Jahre Lufthansa und Streik des Kabinenpersonals.jpg
Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat das Kabinenpersonal der Lufthansa CityLine zu einen weiteren Streik aufgerufen (Kundgebung in Frankfurt am Main, 15. April)

Frankfurt am Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO ⁠hat entsetzt ⁠auf die von Lufthansa angekündigte umgehende Schließung der bestreikten ‌Regionalairline Cityline reagiert. »Wir sind erschüttert ‌und schockiert über soviel Skrupellosigkeit«, ⁠sagte Tarifexperte Harry Jäger ‌am Donnerstag. »Das ist ​offener Krieg gegen die eigenen Leute.«

Lufthansa hatte angekündigt, ‌die Fluggesellschaft wegen Verlusten aufgrund des ‌Arbeitskampfs ‌und ⁠steigender Kerosinkosten ⁠ab Sonnabend aus dem ⁠Betrieb zu ‌nehmen und Gespräche zu einem Sozialplan ⁠aufzunehmen. Mit UFO, die einen tariflichen Sozialplan gefordert hatte, will die Lufthansa ‌hier allerdings nicht sprechen, sondern mit den Betriebsräten. (Reuters/jW)

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