Renault streicht bis zu 2.400 Ingenieursstellen
Paris. Der französische Automobilhersteller Renault will die Zahl seiner Ingenieure weltweit in den nächsten zwei Jahren um 15 bis 20 Prozent reduzieren. Das sagte eine Sprecherin am Dienstag. Damit müssten bis zu 2.400 der aktuell 11.000 bis 12.000 Ingenieure den Konzern verlassen, der wie andere europäische Autobauer in seinen wichtigsten Märkten mit der Konkurrenz durch chinesische Marken zu kämpfen hat. Renault-Chef François Provost, der im vergangenen Monat einen tiefgreifenden Konzernumbau angekündigt hatte, will erklärtermaßen erreichen, dass der Konzern sich an den chinesischen Arbeitsmethoden orientiert. Durch die Zusammenarbeit mit chinesischen Ingenieuren in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in China konnte Renault die Entwicklungszeit für den neuen Twingo bereits auf 21 Monate verkürzen. (Reuters/jW)
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