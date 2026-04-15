Renault streicht bis zu 2.400 Ingenieursstellen

Sven Hoppe/dpa Entwicklungsbedarf wächst, Zahl der Ingenieure sinkt: Logo von Renault an einer Felge

Paris. Der französische Automobilhersteller Renault will ⁠die Zahl seiner Ingenieure ⁠weltweit in den nächsten zwei Jahren um 15 bis 20 Prozent ‌reduzieren. Das sagte eine Sprecherin am ‌Dienstag. Damit müssten bis zu 2.400 der aktuell 11.000 bis ⁠12.000 Ingenieure den Konzern ‌verlassen, der wie andere europäische Autobauer in seinen ​wichtigsten Märkten mit der Konkurrenz durch chinesische Marken zu kämpfen hat. Renault-Chef François ‌Provost, der ⁠im ⁠vergangenen Monat einen tiefgreifenden Konzernumbau angekündigt hatte, ⁠will erklärtermaßen erreichen, dass der ‌Konzern sich an den chinesischen Arbeitsmethoden ⁠orientiert. Durch die Zusammenarbeit mit chinesischen Ingenieuren in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in China konnte Renault die Entwicklungszeit für den ‌neuen Twingo bereits auf 21 Monate verkürzen. (Reuters/jW)