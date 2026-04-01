Social-Media-Verbot für griechische Jugendliche

Athen. Auch Griechenland sperrt jungen Menschen den Zugang zu sozialen Medien. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte am Mittwoch an, unter 15jährigen werde ab 2027 der Zugang zu entsprechenden Plattformen verboten. Als Grund nannte er die Prävention psychischer Beeinträchtigungen. »Griechenland wird ​eines der ersten Länder sein, das eine solche Initiative ergreift«, sagte Mitsotakis. »Ich bin mir jedoch sicher, dass es nicht das letzte sein wird.« Er kündigte an, die EU zu einem ähnlichen Kurs drängen zu wollen. Ziel sei ein »digitales Mündigkeitsalter« von 15 Jahren. (Reuters/jW)