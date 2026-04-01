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Aus: Ausgabe vom 09.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Finnland: Tik Tok baut zweites Rechenzentrum

Helsinki. Die Kurzvideoplattform Tik Tok plant ein zweites Rechenzentrum in Finnland. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf eine Milliarde Euro, teilte die Tochter des chinesischen Konzerns Bytedance am Mittwoch mit. Die ‌Anlage habe eine Anschlussleistung von zunächst 50 Megawatt und könne erweitert werden. Der angekündigte Bau sei »Teil der zwölf Milliarden Euro schweren Initiative zur Datensouveränität und zum Datenschutz ‌der 200 Millionen europäischen Nutzer«. Der Konzern steht im Westen wegen seiner angeblichen Nähe zur chinesischen Regierung unter Druck. (Reuters/jW)

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