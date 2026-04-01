Flugverkehr in Nahost läuft wieder an

Bagdad. Nach Verkündung der Feuerpause im Iran-Krieg beginnt der Flugverkehr in der Region wieder. Am Mittwoch öffneten sowohl der Irak als auch Syrien ihre Lufträume. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde mit. Mit sofortiger Wirkung dürften alle zivilen Flüge wiederaufgenommen werden. Auch Syrien teilte mit, dass alle geschlossenen Luftkorridore wieder freigegeben seien. Der Luftverkehr in der Region war wegen der Luftangriffe der Kriegsparteien seit März stark eingeschränkt worden. (dpa/jW)