»Knockout 51«: Drei Männer verurteilt

Jena. Im Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der faschistischen Kampfsportgruppe »Knockout 51« hat das Thüringer Oberlandesgericht Haft- und Bewährungsstrafen verhängt. Die Richter sprachen am Mittwoch vergangener Woche einen der Beschuldigten wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig und verhängten gegen ihn eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe zu Waffenrechtsverstößen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ein dritter Beschuldigter wurde wegen Unterstützungshandlungen zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, wie das Gericht mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können Revision beim Bundesgerichtshof einlegen. (AFP/jW)