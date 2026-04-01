Griechenland: Neuer Waffendeal mit Israel

Athen. Griechenland treibt die Aufrüstung seiner Streitkräfte weiter voran und hat ein israelisches Raketenartilleriesystem gekauft. Der entsprechende Vertrag zur Beschaffung des Systems PULS (Precise & Universal Launching System) wurde am Montag in Athen unterzeichnet, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Nach Angaben aus griechischen Militärkreisen sollen Raketen unterschiedlicher Reichweiten von 35 bis zu 300 Kilometern geliefert werden. Auch Lenkwaffen seien Teil des Pakets. (dpa/jW)