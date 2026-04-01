China mit neuer Grenze für Spritpreis

Beijing. Um die Folgen der hohen Ölpreise abzumildern, wurde in China der Anstieg der Spritkosten erneut begrenzt. Die Obergrenzen für die Einzelhandelspreise für Benzin und Diesel steigen ab Mitternacht um 420 Yuan (rund 53 Euro) und 400 Yuan je Tonne, wie die staatliche Planungs- ‌und Reformkommission (NDRC) am Dienstag mitteilte. Ohne den Eingriff wären die Preise demnach um 800 respektive 770 Yuan gestiegen. Die NDRC passt die Preise für gewöhnlich etwa alle zehn Werktage an. Schon am 23. März war der Anstieg nur etwa halb so hoch wie ursrpünglich vorgesehen angesetzt worden. (Reuters/jW)