Rubio geht von mehreren Wochen Krieg aus

IMAGO/ABACAPRESS Kriegslustig: Der US-Außenminister Marco Rubio in Washington (5.3.2026)

Washington. US-Außenminister Marco Rubio geht davon aus, dass der Krieg gegen den Iran noch mehrere Wochen dauern wird. Das habe er arabischen Außenministern in einer Reihe von Telefonaten mitgeteilt, wie Axios am Freitag aus Rubios Umfeld erfahren hat. Fokussiert würden demnach vorerst Raketenbasen, militärische Lagerbestände und entsprechende Fabriken des Irans. US-Präsident Donald Trump hatte vergangenen Sonntag gesagt, er gehe von einem etwa vierwöchigen Krieg aus. Das Pentagon betont derweil immer wieder, dass es auch für einen längeren Krieg gewappnet sei. Laut Politico trifft das US-Regionalkommando für den Nahen Osten, »Centcom«, bereits Vorkehrungen für einen deutlich längeren Kriegsverlauf. (dpa/jW)