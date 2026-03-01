Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
06.03.2026, 18:37:20 / Ausland

Spanien: Angriff auf den Iran »schwerer Fehler«

imago849786770.jpg
IMAGO/Xinhua
Spaniens Premierminister Pedro Sánchez bei einer Pressekonferenz in Madrid (6.3.2026)

Huelva. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat erneut auf die Attacken von US-Präsident Donald Trump reagiert und den Iran-Krieg als »schweren Fehler« bezeichnet. »Ich glaube, dass es zwischen verbündeten Ländern gut ist zu helfen, wenn man recht hat, und auch darauf hinzuweisen, wenn man Unrecht hat oder einen Fehler begeht, was hier der Fall ist«, sagte Sánchez am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Luís Montenegro im südspanischen Huelva. Dieser Fehler werde »uns alle« teuer zu stehen kommen, wie schon jetzt durch steigende Energiepreise, warnte Sánchez. Erneut warf er Israel und den USA vor, mit ihren Angriffen auf den Iran das Völkerrecht zu brechen. Selbstverständlich lehne auch Spanien das »iranische Regime« ab. Aber dennoch müssten das internationale Recht und die Menschenrechte beachtet werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!