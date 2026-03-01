Spanien: Angriff auf den Iran »schwerer Fehler«

IMAGO/Xinhua Spaniens Premierminister Pedro Sánchez bei einer Pressekonferenz in Madrid (6.3.2026)

Huelva. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat erneut auf die Attacken von US-Präsident Donald Trump reagiert und den Iran-Krieg als »schweren Fehler« bezeichnet. »Ich glaube, dass es zwischen verbündeten Ländern gut ist zu helfen, wenn man recht hat, und auch darauf hinzuweisen, wenn man Unrecht hat oder einen Fehler begeht, was hier der Fall ist«, sagte Sánchez am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Luís Montenegro im südspanischen Huelva. Dieser Fehler werde »uns alle« teuer zu stehen kommen, wie schon jetzt durch steigende Energiepreise, warnte Sánchez. Erneut warf er Israel und den USA vor, mit ihren Angriffen auf den Iran das Völkerrecht zu brechen. Selbstverständlich lehne auch Spanien das »iranische Regime« ab. Aber dennoch müssten das internationale Recht und die Menschenrechte beachtet werden. (dpa/jW)