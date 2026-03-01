Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Trump: Kuba wird »sehr bald fallen«

Grüße an Trump: Kubanische Behörden präsentieren die Ausrüstungsgegenstände, die faschistischen Contras aus Florida bei einem gescheiterten Landungsversuch abgenommen wurden (Havanna, 27.2.2026)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat erneut Drohungen gegen Kuba ausgestoßen. »Kuba wird übrigens auch sehr bald fallen«, sagte er am Freitag im Telefoninterview des US-Senders CNN, als er sich für die militärischen »Erfolge« der Vereinigten Staaten in seiner zweiten Amtszeit feierte. Trump behauptete zudem, dass Havanna ein Abkommen wolle; deshalb werde er Außenminister Marco Rubio entsenden: »Wir werden sehen, wie das läuft«. Rubio kommt aus einer Familie kubanischer Emigranten und ist eng mit dem antikommunistischen Contra-Milieu in Florida verbunden. Bereits im Januar hatte Trump erklärt: »Kuba ist wirklich eine Nation, die kurz vor dem Scheitern steht.« Bei einer anderen Gelegenheit hat Trump eine »friedliche Übernahme« Kubas angekündigt. Die Trump-Administration hat die seit Jahrzehnten bestehende US-Blockadepolitik gegen Kuba zur offenen ökonomischen Strangulation gesteigert. Unter anderem versucht sie, den sozialistischen Inselstaat von Öl- und Treibstofflieferungen abzuschneiden. (dpa/jW)

