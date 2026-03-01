Bericht: Russland versorgt Iran mit Daten über US-Positionen

IMAGO/ITAR-TASS Aus dem All: Ein von Drohnen beschossener US-Stützpunkt in Israel (4.3.2026)

Washington. Russland versorgt den Iran einem Medienbericht zufolge mit Informationen ⁠über Standorte der US-Streitkräfte im ⁠Nahen Osten. Wie die Washington Post am Freitag schrieb, stützt sich der Bericht auf drei mit Geheimdiensterkenntnissen ‌vertraute Beamte. Das genaue Ausmaß der russischen Hilfe sei unklar. Die eigenen ‌Fähigkeiten des iranischen Militärs zur Aufklärung der Standorte von US-Streitkräften seien jedoch seit Beginn der Angriffe der ⁠USA und Israels ‌am 28. Februar beeinträchtigt. Seit Beginn des Ukraine-Krieges versorgen die USA ihrerseits die Ukraine mit Geheimdienstinformationen und militärisch relevanten Aufklärungsdaten. (Reuters/jW)