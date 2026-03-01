Iran-Krieg: Kuwait drosselt Ölproduktion
Kuwait. Kuwait fährt die Produktion auf einigen Ölfeldern zurück, weil die Lagerkapazitäten für Rohöl erschöpft sind. Das berichtete das Wall Street Journal am Freitag. Die Förderung soll demnach auf das Niveau reduziert werden, das zur Deckung des heimischen Verbrauchs nötig ist. Aber: »Es gibt genügend Öl. Es gibt keine weltweite Ölknappheit«, stellte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), in Brüssel klar. (dpa/Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
