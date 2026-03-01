Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
06.03.2026, 17:49:05 / Ausland

Iran-Krieg: Kuwait drosselt Ölproduktion

Michael Nguyen/IMAGO/NurPhoto
Kuwait ist ein Gründungsmitglied der OPEC

Kuwait. Kuwait fährt die Produktion auf einigen Ölfeldern zurück, weil die Lagerkapazitäten für Rohöl erschöpft sind. Das berichtete das Wall Street Journal am Freitag. Die Förderung soll demnach auf das Niveau reduziert werden, das zur Deckung des heimischen Verbrauchs nötig ist. Aber: »Es gibt genügend Öl. Es gibt keine weltweite Ölknappheit«, stellte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), in Brüssel klar. (dpa/Reuters/jW)

