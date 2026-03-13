Umfrage: Musliminnen stark diskriminiert

Berlin. Jeder achte Mensch in Deutschland hat im vergangenen Jahr Diskriminierung erlebt. Das zeigen am Dienstag veröffentlichte Daten des Sozioökonomischen Panels (Soep), einer beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung angesiedelten Umfrage, an der sich jährlich etwa 30.000 Menschen beteiligen. Die meisten Teilnehmer gaben dabei an, aus rassistischen Gründen benachteiligt worden zu sein. Besonders stark diskriminiert werden muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen. Von ihnen berichtete mehr als jede Dritte von einschlägigen Erfahrungen. Auch ergab die Befragung, dass sich nur ein geringer Anteil von 2,6 Prozent gegen Diskriminierung juristisch zur Wehr setzt. (dpa/jW)