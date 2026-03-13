Gegründet 1947 Freitag, 13. März 2026, Nr. 61
Vatikan: »Frauenfrage« als »Zeichen der Zeit«

Rom. Eine vatikanische Studiengruppe sieht die »Frauenfrage« als »echtes Zeichen der Zeit« und fordert einen Mentalitätswandel in der katholischen Kirche. In kirchlichen Strukturen wirkten weiterhin Denkweisen fort, die von »Klerikalismus« und »Machismo« bestimmt seien, heißt es in einem am Dienstag vom Vatikan veröffentlichten Abschlussbericht zur Teilnahme von Frauen am Leben und an der Leitung der Kirche als Nacharbeit der Weltsynode von 2023 und 2024. Obwohl Frauen einen großen Teil der Kirchenarbeit trügen, hätten sie weiterhin wenig zu sagen. (dpa/jW)

