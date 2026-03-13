UN-Chef: Patriarchat dominiert Silicon Valley

New York. UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor Rückschritten für Frauenrechte durch Internettechnologie. »Das Patriarchat wirft immer noch einen langen Schatten in den Silicon Valleys der Welt, sie verankern die Hierarchien der Vergangenheit in der Infrastruktur der Zukunft«, erklärte Guterres am Montag zu Beginn der 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York. »Wenn Frauen am Design von digitalen Systemen nicht beteiligt sind, füllt männlicher Chauvinismus diese Lücke«, beklagte der UN-Chef, der zudem eine weltweite »Welle der Gewalt« gegen Frauen anprangerte. Die UN-Kommission tagt noch bis Donnerstag. (dpa/jW)