Uniper will wieder Dividenden ausschütten

Düsseldorf. Nach seiner Rettung im Jahr 2022 will der Energiekonzern Uniper nun wieder eine Dividende zahlen. Man schlage der Hauptversammlung eine Ausschüttung von 300 Millionen Euro (72 Cent je Aktie) vor, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Fast alles wird der Bund erhalten, der derzeit noch mehr als 99 Prozent der Anteile hält. Uniper war als größter deutscher Gasimporteur 2022 infolge des Wirtschaftskriegs gegen Russland in Schieflage geraten. Deutschland rettete das Unternehmen mit Milliardenbeihilfen und wurde Mehrheitseigentümer. Ein Dividendenverbot wurde vereinbart und Ende 2025 wieder aufgehoben. Bis Ende 2028 muss der Staat seine Beteiligung auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Uniper erreichte im letzten Jahr einen Nettogewinn von 544 Millionen Euro (Vorjahr: 1,7 Milliarden). (dpa/jW)