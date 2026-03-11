Urteile gegen Partei Chrysi Avgi bestätigt

Athen. Ein griechisches Berufungsgericht hat die Schuldsprüche für mehrere Anführer der ehemaligen Neonazipartei »Goldene Morgendämmerung« (Chrysi Avgi) bestätigt. Die Männer hätten eine »kriminelle Organisation angeführt«, befanden die Richter am Mittwoch vergangener Woche. Die mehr als 42 Angeklagten waren bereits 2020 nach einem fünfjährigen Mammutprozess in erster Instanz verurteilt worden. Damals erhielten sie Haftstrafen zwischen fünf und 13 Jahren. Zu den brutalsten Verbrechen, die der früheren Partei vorgeworfen werden, zählen die Ermordung des linken Rappers Pavlos Fyssas im Jahr 2013 sowie Gewalttaten gegen Migranten und politische Gegner. (AFP/jW)