Anwerbeversuche in Turin aufgedeckt

Turin. Die für organisierte Kriminalität in Italien zuständige Spezialeinheit ROS hat offenbar faschistische Anwerbeversuche unter Mitgliedern der italienischen Streitkräfte aufgedeckt. Das berichtete ANSA am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen. Die Gruppe »La ­Barriera-Avanguardia Torino«, gegen deren Anhänger wegen Verherrlichung des Faschismus ermittelt worden sei, soll »Proselytismus« innerhalb des Militärs betrieben haben. Das gehe aus einer Notiz der ROS-Carabinieri in den Unterlagen zu einem Ermittlungsverfahren hervor, das zu 17 Anträgen auf Anklageerhebung geführt habe. Mindestens drei Militärangehörige sollen von den Ermittlern identifiziert worden seien, weil die Soldaten häufig den Klub »Edoras« besucht hatten, in dem sich Mitglieder von »Avanguardia ­Torino« getroffen haben sollen. (jW)