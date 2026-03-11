Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ungarn deckelt Benzin- und Dieselpreise

Budapest. Per Verordnung hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Teuerung von Kfz-Treibstoffen infolge des Kriegs gegen den Iran eingedämmt. Der Preis für einen Liter Benzin werde auf 595 Forint (1,51 Euro) und bei Diesel auf 615 Forint beschränkt, hieß am Montag abend im ungarischen Amtsblatt. Demnach sollen die Preise aber nur für Fahrzeuge mit ungarischen Kennzeichen gesenkt werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.