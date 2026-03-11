Ungarn deckelt Benzin- und Dieselpreise

Budapest. Per Verordnung hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Teuerung von Kfz-Treibstoffen infolge des Kriegs gegen den Iran eingedämmt. Der Preis für einen Liter Benzin werde auf 595 Forint (1,51 Euro) und bei Diesel auf 615 Forint beschränkt, hieß am Montag abend im ungarischen Amtsblatt. Demnach sollen die Preise aber nur für Fahrzeuge mit ungarischen Kennzeichen gesenkt werden. (dpa/jW)