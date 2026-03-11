Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Aus: Ausgabe vom 11.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Milliardenschwerer Deal von Kriegsgewinnlern

Überlingen/Raufoss. Der deutsche Rüstungskonzern Diehl Defence und Nammo Raufoss aus Norwegen dürfen mit Billigung des Kartellamts gemeinsam Artilleriemunition des Kalibers 155 Millimeter ‌produzieren. Die Geschosse sollen unter ‌anderem für die Bundeswehr gefertigt werden. Die Kooperation fördere den Wettbewerb, sagte ‌Behördenchef Andreas Mundt am Dienstag. (Reuters/jW)

