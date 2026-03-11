Außenhandel: Plus in China, Minus in der BRD

Beijing/Berlin. Chinas Außenhandel ist im Januar und Februar 2026 erneut deutlich gestiegen. Die exportierte Wertmasse sei 21,8 Prozent und die importierte 19,8 Prozent größer als im Vorjahreszeitraum, teilte der dortige Zoll am Dienstag mit. Der Handelsüberschuss liege demnach bei umgerechnet rund 184 Milliarden Euro. Auf dem derzeit tagenden Nationalen Volkskongress bekräftigte Handelsminister Wang Wentao, dass man weiterhin eine ausgewogenere Handelsbilanz anstrebe und dafür die Binnennachfrage stärken werde.

Die BRD startete weitaus schlechter in das neue Jahr. Nachdem im Januar Industrieaufträge, Produktion und Einzelhandelsumsatz eingebrochen waren, meldete das Staatstische Bundesamt am Dienstag zudem ein Exportminus. Im Vergleich zum Vorjahresmonat seien die Ausfuhren mit 2,3 Prozent so sehr geschrumpft wie seit April 2020 nicht mehr. (dpa/Reuters/jW)