Gegründet 1947 Dienstag, 10. März 2026, Nr. 58
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Größter Bahnhof Schottlands geschlossen

Glasgow. Ein Großbrand hat zur Schließung des größten Bahnhofs in Schottland geführt. Wie die britische Bahngesellschaft National Rail mitteilte, gab es weitreichende Störungen im Zugverkehr. Am Sonntag war ein Gebäude neben dem Bahnhof in Glasgow in Brand geraten. Wie britische Medien berichteten, war das Feuer in einem E-Zigaretten-Geschäft im Erdgeschoss ausgebrochen. Das vierstöckige Gebäude aus dem Jahr 1851 stürzte demnach teilweise ein. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.