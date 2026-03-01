Aus: Ausgabe vom 10.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Größter Bahnhof Schottlands geschlossen
Glasgow. Ein Großbrand hat zur Schließung des größten Bahnhofs in Schottland geführt. Wie die britische Bahngesellschaft National Rail mitteilte, gab es weitreichende Störungen im Zugverkehr. Am Sonntag war ein Gebäude neben dem Bahnhof in Glasgow in Brand geraten. Wie britische Medien berichteten, war das Feuer in einem E-Zigaretten-Geschäft im Erdgeschoss ausgebrochen. Das vierstöckige Gebäude aus dem Jahr 1851 stürzte demnach teilweise ein. (AFP/jW)
