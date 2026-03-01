Ohne mehr Klimaschutz höhere Schulden

Brüssel. Ohne zusätzliche Klimaschutzinvestitionen droht der BRD bis 2050 eine weit höhere Staatsverschuldung als bisher erwartet. Zur Mitte des Jahrhunderts könnte die Verschuldungsquote gemessen an der Wirtschaftsleistung (BIP) um 52 Prozentpunkte höher ausfallen, als auf Basis offizieller Prognosen der EU-Kommission ermittelt worden sei, schreibt die New Economics Foundation in einem Bericht. Da die Klimakrise Produktivität, Infrastruktur und Branchen wie Landwirtschaft, Verkehr und Energievewrsorgung schädige, gingen das BIP und die Steuereinnahmen zurück. (dpa/jW)