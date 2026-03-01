Rückläufige Gewinne bei US-Banken
Frankfurt am Main. Europas führende Banken haben im Vergleich zur US-Konkurrenz etwas aufgeholt. Während die zehn größten europäischen Institute ihren Gewinn in der Summe 2025 um fast acht Prozent steigern konnten, verzeichneten ihre Wettbewerber in den USA um rund neun Prozent rückläufige Ergebnisse. Das hat der Consultingkonzern EY errechnet. Dennoch lag der kumulierte Nettogewinn der Top ten in den USA mit umgerechnet knapp 164 Milliarden Euro um fast 80 Prozent höher. Die Zollpolitik der US-Regierung gehe nicht spurlos an den Banken vorbei, erläutert EY-Partner Ralf Eckert. Spitzenreiter ist erneut die US-Großbank J. P. Morgan Chase mit umgerechnet rund 48,6 Milliarden Euro Gewinn. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Kapital & Arbeit
