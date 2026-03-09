Nexperia: China warnt vor Halbleiterkrise
Beijing. Das chinesische Handelsministerium hat am Sonnabend vor »einer weiteren Krise in der globalen Halbleiterlieferkette« aufgrund anhaltender Streitigkeiten mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia gewarnt. Letzterer habe jüngst die Benutzerkonten von Beschäftigten in China gesperrt und damit die Produktion sowie die laufenden Verhandlungen beeinträchtigt. Entbrannt war der Konflikt vergangenen Oktober, als die niederländische Regierung bei Nexperia, das mehrheitlich dem chinesischen Konzern Wingtech gehört, eingegriffen hatte, um einen mutmaßlichen Technologietransfer gen Osten zu unterbinden. (dpa/jW)
