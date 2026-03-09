Gegründet 1947 Montag, 9. März 2026, Nr. 57
Aus: Ausgabe vom 09.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

US-Zollbehörde bereitet Rückerstattungen vor

Washington. Die US-Zollbehörde (Customs and Border Protection, CBP) bereitet ein System vor, mit dem in eineinhalb Monaten die als rechtswidrig eingestuften Zölle des US-Präsidenten zurückerstattet werden sollen, wie Reuters mit Verweis auf Gerichtsakten am Freitag (Ortszeit) meldete. Insgesamt gehe es dabei um 330.000 Importeure und 166 Milliarden US-Dollar. (Reuters/jW)

