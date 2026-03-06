BRD: Handynutzung erneut gestiegen

Berlin. Die Zeit, die Smartphonenutzer an ihren Endgeräten verbringen, ist erneut gestiegen, nämlich auf durchschnittlich 180 Minuten pro Tag. »Das Smartphone ist für viele längst die Fernbedienung des Alltags: vom Ticket über Banking bis zur Verabredung«, kommentierte ­Sebastian Klöß vom Digitalverband Bitkom dessen am Donnerstag veröffentlichte Umfrage. Demnach seien es 2024 noch rund 150 Minuten gewesen. (jW)