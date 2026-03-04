Tausende gegen Höcke im Südwesten
Reutlingen. Mit Transparenten, auf denen Losungen wie »Wer AfD wählt, weiß, dass er Nazis wählt« zu lesen waren, haben am Sonnabend Tausende Menschen im baden-württembergischen Reutlingen gegen einen sogenannten Bürgerdialog des Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzenden der AfD, Björn Höcke, demonstriert. Wie der SWR am Sonntag online berichtete, nahmen rund 4.000 Menschen teil. Laut Polizei seien Beamte im »deutlich dreistelligen Bereich« vor Ort gewesen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
