US-Regierung ersetzt Anthropic durch Open AI

Washington. Nach dem Streit des Unternehmens Anthropic, Entwickler künstlicher Intelligenz (KI), mit dem US-Verteidigungsministerium beenden weitere Institutionen die Zusammenarbeit mit dem Startup. Am Dienstag teilte das US-Außenministerium mit, dass es auf die KI des Konkurrenten Open Ai umsteigen werde. Anthropic hatte sich geweigert, Sicherheitsmechanismen gegen den militärischen Einsatz seiner KI zu entfernen. (Reuters/jW)