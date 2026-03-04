Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

US-Regierung ersetzt Anthropic durch Open AI

Washington. Nach dem Streit des Unternehmens Anthropic, Entwickler künstlicher Intelligenz (KI), mit dem US-Verteidigungsministerium beenden weitere Institutionen die Zusammenarbeit mit dem Startup. Am Dienstag teilte das US-Außenministerium mit, dass es auf die KI des Konkurrenten Open Ai umsteigen werde. Anthropic hatte sich geweigert, Sicherheitsmechanismen gegen den militärischen Einsatz seiner KI zu entfernen. (Reuters/jW)

