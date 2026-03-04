Russland klagt wegen eingefrorener Gelder
Moskau. Die russische Zentralbank hat gegen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte infolge des Ukraine-Kriegs Klage bei einem Gerichtshof der EU eingereicht. »Die EU-Verordnung verletzt die grundlegenden und unveräußerlichen Rechte auf Zugang zur Justiz und Unverletzlichkeit des Eigentums sowie den Grundsatz der Staatenimmunität«, erklärte die Notenbank am Dienstag. Die EU hatte Klagen Russlands vor EU-Gerichten im vergangenen Dezember allerdings ausgeschlossen. Die eingefrorene Zentralbankgeldsumme wird auf 300 Milliarden US-Dollar geschätzt. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Seeleute sitzen festvom 04.03.2026
-
Selbstorganisierung als Schlüsselvom 04.03.2026