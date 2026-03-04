USA: Streit um Zölle, Schlappe für Trump
Washington. Die US-Regierung unter Donald Trump ist vor dem zuständigen Bundesberufungsgericht damit gescheitert, die Rückzahlung milliardenschwerer Zolleinnahmen mehrere Monate aufzuschieben. Das Gericht wies am Montag (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag vom Freitag zurück, den die Regierung mit bislang ungeklärten Rechtsfragen zu begründen versuchte. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA einige von der Regierung verhängte Zölle für rechtswidrig erklärt. Diverse Importeure klagen gegenwärtig auf Rückzahlungen in Milliardenhöhe. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Seeleute sitzen festvom 04.03.2026
-
Selbstorganisierung als Schlüsselvom 04.03.2026