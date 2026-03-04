Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

USA: Streit um Zölle, Schlappe für Trump

Washington. Die US-Regierung unter Donald Trump ist vor dem zuständigen Bundesberufungsgericht damit gescheitert, die Rückzahlung milliardenschwerer Zolleinnahmen mehrere Monate aufzuschieben. Das Gericht wies am Montag (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag vom Freitag zurück, den die Regierung mit bislang ungeklärten Rechtsfragen zu begründen versuchte. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA einige von der Regierung verhängte Zölle für rechtswidrig erklärt. Diverse Importeure klagen gegenwärtig auf Rückzahlungen in Milliardenhöhe. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!