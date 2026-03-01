Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Rio Tinto: Projekt trotz Protest genehmigt

Richards Bay. Rio Tinto hat die Wiederaufnahme eines 473 Millionen US-Dollar teuren Projekts genehmigt, wie das Bergbauunternehmen am Montag mitteilte. Die Arbeiten waren aufgrund von Protesten in der Bevölkerung zunächst eingestellt worden. Richards Bay Minerals baut mineralreiche Sande ab und gewinnt Ressourcen, die bei der Herstellung von Farben, Sonnenschutzmitteln und Smartphones verwendet werden. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!