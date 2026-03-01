Rio Tinto: Projekt trotz Protest genehmigt

Richards Bay. Rio Tinto hat die Wiederaufnahme eines 473 Millionen US-Dollar teuren Projekts genehmigt, wie das Bergbauunternehmen am Montag mitteilte. Die Arbeiten waren aufgrund von Protesten in der Bevölkerung zunächst eingestellt worden. Richards Bay Minerals baut mineralreiche Sande ab und gewinnt Ressourcen, die bei der Herstellung von Farben, Sonnenschutzmitteln und Smartphones verwendet werden. (Reuters/jW)