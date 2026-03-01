Indien: Urandeal mit Kanada

Neu-Delhi. Kanada und Indien wollen bis Ende 2026 ein Freihandelsabkommen aushandeln, wie der kanadische Premierminister Mark Carney am Montag mitteilte. Die bilateralen Handelsbeziehungen sollen bis 2030 auf 50 Milliarden US-Dollar steigen. Beide Staaten einigten sich darüber hinaus auf einen 1,9 Milliarden US-Dollar schweren Urandeal. »Im Bereich der zivilen Kernenergie haben wir ein wegweisendes Abkommen über die langfristige Uranversorgung abgeschlossen«, erklärte Indiens Premierminister Narendra Modi. (Reuters/jW)