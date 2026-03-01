Milei kündigt weitere Deregulierung an

Buenos Aires. Argentiniens Präsident Javier Milei hat weitere Maßnahmen zur Deregulierung, angekündigt. Mit 90 Reformen strebe er eine »Neugestaltung« Argentiniens »für die nächsten 50 Jahre« an, sagte Milei am Sonntag in seiner Jahresansprache vor dem Parlament in Buenos Aires. »Wir sind ein natürliches Glied in der strategischen Wertschöpfungskette des Westens« sagte er in bezug auf die kritischen Mineralien in Argentinien. Regierungskritische Abgeordnete attackierte Milei als »Parasiten«. Argentinien hatte bereits Subventionen auf Gas, Elektrizität, den öffentlichen Nahverkehr gesenkt und Tausende Staatsbedienstete entlassen. Rund 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten im informellen Sektor. (dpa/jW)