EU: Kroatien prüft Import von russischem Öl

Brüssel. Kroatien prüft wegen der Unterbrechung der Druschba-Pipeline nun eine Versorgung Ungarns und der Slowakei mit russischem Rohöl über den Seeweg. Das Land prüfe, ob es im Einklang mit den EU- und US-Sanktionen gegen Russland von dort Rohöl in seinem Hafen annehmen könne, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Druschba-Pipeline, ‌über die Ungarn und die Slowakei seit den 1960er Jahren von Russland mit Öl versorgt werden, ist seit ‌dem 27. Januar unterbrochen. (Reuters/jW)