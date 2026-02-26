Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
EU: Kroatien prüft Import von russischem Öl
Brüssel. Kroatien prüft wegen der Unterbrechung der Druschba-Pipeline nun eine Versorgung Ungarns und der Slowakei mit russischem Rohöl über den Seeweg. Das Land prüfe, ob es im Einklang mit den EU- und US-Sanktionen gegen Russland von dort Rohöl in seinem Hafen annehmen könne, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Druschba-Pipeline, über die Ungarn und die Slowakei seit den 1960er Jahren von Russland mit Öl versorgt werden, ist seit dem 27. Januar unterbrochen. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
