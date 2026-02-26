Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Microsoft-Chef: Daten bleiben in Europa
München. Angesichts wachsenden europäischen Misstrauens gegenüber den USA umwirbt der US-Softwarekonzern Microsoft seine europäischen Kunden mit Sicherheitsgarantien, berichtete dpa am Mittwoch. Nutzer sollen in Microsoft-Rechenzentren gespeicherte Anwendungen und Daten komplett gegen Zugriff von außen sichern können. Das sagte Konzernchef Satya Nadella bei einem Kundenkongress in München. Souveränität sei in diesen Tagen ein großes Thema, sagte Nadella – »was eine absolut legitime Sorge ist«. (dpa/jW)
