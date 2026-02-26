Gegründet 1947 Donnerstag, 26. Februar 2026, Nr. 48
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.02.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Microsoft-Chef: Daten bleiben in Europa

München. Angesichts wachsenden europäischen Misstrauens gegenüber den USA umwirbt der US-Softwarekonzern Microsoft seine europäischen Kunden mit Sicherheitsgarantien, berichtete dpa am Mittwoch. Nutzer sollen in Microsoft-Rechenzentren gespeicherte Anwendungen und Daten komplett gegen Zugriff von außen sichern können. Das sagte Konzernchef Satya Nadella bei einem Kundenkongress in München. Souveränität sei in diesen Tagen ein großes Thema, sagte Nadella – »was eine absolut legitime Sorge ist«. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.