Merz kündigt in China Airbus-Deal an

Beijing. China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine größere Bestellung bei Airbus aufgeben, berichtete dpa am Mittwoch. »Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine größere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird«, sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Beijing. »Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden«, erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht. In bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei größten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine große Kraft. (dpa/jW)